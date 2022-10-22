Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции 21:32
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16
Путин: лозунг «своих не бросаем» в сердце у каждого... 21:15
Путин обратился с призывом к американцам и европейцам 21:15
Путин о визите Пелоси: зачем «этой бабушке» нужно... 21:09

В офисе Зеленского заявили, что почти 1,5 млн абонентов остались без света на Украине

close
100%
Reuters

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что почти 1 млн 451 тыс. абонентов в шести регионах страны остались без света после ракетных ударов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, согласно информации чиновника, в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188 400 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровенской — 174 790 тыс. и в Одесской — 10 500 тыс.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя администрации Киева Петр Пантелеев допустил, что город может остаться без отопления этой зимой в результате повреждений инфраструктуры.

После очередной серии ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины компания «Укрэнерго» заявила, что повреждения от ударов 22 октября сопоставимы или даже масштабнее обстрелов 10-12 октября. Там сообщили об ограничениях электроснабжения в Киеве и ряде областей Украины. Согласно заявлению компании, восстановительные работы начнутся после ликвидации последствий спасателями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+