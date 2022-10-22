СК сообщил, что одним из погибших после обстрела Шебекино был несовершеннолетний

Один ребенок погиб в результате обстрела Вооруженных сил Украины в Белгородской области, информацию подтвердил Следственный комитет России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые. Кроме того, почти 15 тыс. местных жителей остались без электроснабжения», — пояснили в Следкоме.

Подчеркивается, что в дальнейшем СК РФ установит и расследует факты преступлений, совершенных ВСУ на территории Белгородской области.

Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ Шебекино. Он указывал, что на устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов.

Помимо того, «желтый» уровень террористической опасности был продлен в Курской области.