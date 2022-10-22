В Алтайском крае свинья укусила ребенка в зоопарке

В Алтайском крае свинья зоопарка «Лохматая ферма» покусала ребенка, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По предварительной информации, ребенок вместе с семьей, проживающей в Новосибирской области, пришел в зоопарк «Лохматая ферма», где его укусила свинья. Родители не стали рассказывать об этом администрации, а сразу обратились в больницу.

Представители зоопарка сообщили NGS.RU, что им известно об инциденте, однако разбираться они будут в рабочее время. Администрация допускает, что свинья могла укусить ребенка, однако, вероятнее всего, травма незначительная.

Ранее жители поселка в Иркутской области рассказали, что свинья-убийца и ее хозяин снова вышли на улицы.