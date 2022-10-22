Украинские железные дороги запустили тепловозы по ряду маршрутов

«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») запустили тепловозы по некоторым маршрутам, сообщила пресс-служба компании в Telegram.

В сообщении отмечается, что некоторые линии остаются обесточенными после ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины 22 октября.

«Поезда следуют под резервными тепловозами», — отметили в компании, добавив, что некоторые рейсы следуют с задержкой.

Утром 22 октября на Украине вновь звучали сигналы воздушной тревоги.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.