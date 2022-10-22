Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра

Власти Херсонской области призвали жителей Херсона переправиться на другой берег Днепра из-за обстрелов, передает ТАСС.

«Все мирные жители Херсона должны незамедлительно покинуть город. Мирные жители Херсона, все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», — сообщили в администрации.

Власти объяснили такое указание обстрелами и неспокойной ситуацией а регионе.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об «отсутствии изменений на линии фронта».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 21 октября пытались осуществлять атаки на херсонской линии фронта.

Ранее в Минобороны России сообщали о попытке прорыва ВСУ в Херсонской области. В попытке прорыва на узком участке фронта были задействованы до трех батальонов, в том числе один танковый.