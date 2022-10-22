Сын экс-главы РЖД Якунин объяснил найденный на яхте паспорт забывчивостью

Адвокат задержанного в Норвегии сына экс-главы РЖД Андрея Якунина Антон Именнов заявил, что Андрей Якунин получает помощь от британских дипломатов. Об этом он сообщил РБК.

«Андрей благодарит всех за участие, однако ему уже оказывается дипломатическая помощь Великобритании, гражданином которой он является, этого более чем достаточно в настоящий момент», — сказал он.

Адвокат также заявил, что российский паспорт, найденный на яхте в момент задержания Якунина, его подзащитный «забыл в портфеле, когда летал к маме более девяти месяцев назад».

Ранее Окружной суд Западного Финнмарка в Норвегии счел сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея российским гражданином, несмотря на то, что у него также есть британское подданство, мужчина посещал скандинавскую страну именно в этом статусе.

По данным суда, Якунин управлял дроном в Норвегии. Однако из-за того, что за такое действие наказанию подвергаются лишь российские граждане, возник вопрос, следует ли считать бизнесмена россиянином даже при наличии второго гражданства.