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В ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных после обмена с Украиной

В НМ ЛНР сообщили о возвращении второй группы военных после обмена пленными с Украиной

В ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных после обмена с Украиной, сообщила народная милиция ЛНР в своем Telegram-канале.

Отмечается, что военные сначала были доставлены в медучреждения для оценки физического и психологического состояния, там их встретили их семьи.

В дальнейшем бойцам предстоит пройти курс реабилитации.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о завершении процедуры обмена граждан Украины и России в рамках достигнутой договоренности «110 на 110».

Он уточнил, что украинская сторона передала 110 граждан ДНР, ЛНР и РФ. На Украину, в свою очередь, вернулись 108 человек. По словам Пушилина, две женщины отказались возвращаться на Украину и решили остаться в России.

Пушилин сообщал, что в рамках обмена по формуле «110 на 110» украинская сторона вернет 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик, а также других регионов России. Он подчеркивал, что ДНР возвращает Киеву в основном женщин.

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