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РИА Новости: жители Финляндии и Люксембурга приходят греться в Русских домах

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Depositphotos

Жители Финляндии и Люксембурга приходят «погреться» в местные представительства Россотрудничества (Русские дома), сообщает РИА Новости.

В Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно попить чай, зарядить телефон и посмотреть кино.

В ведомстве рассказали, что жители стали понемногу приходить, киносеансы расписаны до февраля. Как отметили в агентстве, гуманитарная акция Русских домов продемонстрирует традиционное русское гостеприимство и сможет «отогреть сердца» европейцев в условиях процветающей русофобии и социальной напряженности.

Между тем в октябре в Люксембурге сохраняется еще довольно теплая погода. По данным национальной метеорологической службы Météolux, там на этой неделе ожидается температура воздуха 17-20 градусов.

В Финляндии же погода значительно холоднее. Как сообщает финская метеослужба Foreca, в течение ближайших 10 дней температура поднимется до 10-11 градусов.

Ранее газета Helsingin sanomat писала, что Финляндия вдвое сократила потребление природного газа за первые восемь месяцев 2022 года, поставив рекорд во всем Евросоюзе (ЕС).

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