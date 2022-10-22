Россиянина Алыгаджиева ранили ножом в турецкой Аланье

Россиянин получил ножевое ранение на турецком курорте Аланье, сообщает газета Yeni Alanya.

Инцидент произошел в районе Махмутлар. По информации издания, гражданин РФ Башир Алыгаджиев получил ножевое ранение в спину в ссоре с 19-летним оппонентом.

После конфликта в район были направлены жандармерия и медицинские бригады. Россиянину оказали помощь на месте, а затем госпитализировали с тяжелыми травмами в Учебно-исследовательскую больницу Аланьи. Газета сообщает, что состояние Алыгаджиева оценивается как «опасное для жизни».

Злоумышленник, ранивший россиянина, скрылся, однако вскоре его поймали сотрудники турецкой жандармерии. Задержанного доставят в здание суда из отделения жандармерии.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца и нападении на мать.