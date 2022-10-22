Мэр украинского Николаева предложил жителям выехать из города до конца боевых действий

Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич призвал жителей выехать из города, передает издание «Суспільне».

По его словам, существует опасность разрушения домов и необходимой для жизни инфраструктуры.

«И главное – можем потерять жизнь, самое ценное, что есть. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», — сказал он.

Он также порекомендовал каждому, кто принял решение оставаться в городе, сделать запас воды и еды на неделю, а также продумать план выезда из Николаева.

Ранее власти Херсонской области призвали жителей Херсона переправиться на другой берег Днепра из-за обстрелов.

Власти объяснили такое указание обстрелами и неспокойной ситуацией в регионе.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об «отсутствии изменений на линии фронта».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 21 октября пытались осуществлять атаки на херсонской линии фронта.