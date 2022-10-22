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МЧС: в Норильске на нефтебазе произошел разлив дизельного топлива

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю заявили, что на нефтебазе в Норильске произошел разлив дизельного топлива при его перекачке из железнодорожной цистерны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

«При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом 2 т. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет», — говорится в публикации.

В МЧС подчеркнули, что место разлива было обработано сорбентом, а на ликвидацию инцидента привлекли 39 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между Енисейским управлением Росрыболовства и Норильско-Таймырской энергетической компанией (дочернее предприятие ГМК «Норникель») о взыскании штрафа за разлив топлива в Норильске. 

29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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