Yeni Alanya: в больнице скончался россиянин, получивший ножевое ранение в Аланье

Гражданин Российской Федерации, получивший ножевое ранение в результате ссоры в турецкой курортной Аланье, скончался, по факту задержаны шесть подозреваемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Alanya.

«Врачам не удалось спасти жизнь россиянина. Правоохранители задержали шесть человек в рамках расследования дела», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в районе Махмутлар. По информации Yeni Alanya, гражданин РФ Башир Алыгаджиев получил ножевое ранение в спину в ссоре с 19-летним оппонентом.

После конфликта в район были направлены жандармерия и медицинские бригады. Гражданину РФ оказали помощь на месте, а затем доставили с тяжелыми травмами в Учебно-исследовательскую больницу Аланьи. Газета сообщает, что состояние Алыгаджиева оценивается как «опасное для жизни».

Злоумышленник, ранивший россиянина, скрылся, однако вскоре его поймали сотрудники турецкой жандармерии. Задержанного доставят в здание суда из отделения жандармерии.