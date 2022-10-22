Крымская железная дорога предупредила о запрете снимать поезда и объекты дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Запрещается проведение съемок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств», — добавили в пресс-службе.

Такое решение было принято в связи с введением в регионе режима среднего уровня реагирования.

19 октября президент России Владимир Путин ввел «средний уровень реагирования» в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

В этих регионах усилят охрану общественного порядка, военных объектов и госучреждений, на транспорте и объектах связи введут особый режим работы, а население из опасных районов временно переселят в оборудованные и стационарные жилые помещения.