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Крымская железная дорога предупредила о запрете снимать поезда и объекты дороги

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ападное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Крымская железная дорога предупредила о запрете снимать поезда и объекты дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Запрещается проведение съемок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств», — добавили в пресс-службе.

Такое решение было принято в связи с введением в регионе режима среднего уровня реагирования.

19 октября президент России Владимир Путин ввел «средний уровень реагирования» в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

В этих регионах усилят охрану общественного порядка, военных объектов и госучреждений, на транспорте и объектах связи введут особый режим работы, а население из опасных районов временно переселят в оборудованные и стационарные жилые помещения.

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