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В Москве пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком

В Москве пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком, передает Telegram-канал «112».

По данным канала, 37-летний Андрей Маркизов за рулем Audi А6 наехал на 32-летнюю женщину и ее 5-летнего сына, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают оперативные службы.

Ранее на юго-западе Москвы автобус сбил восьмилетнего ребенка.

Инцидент произошел на Литовском бульваре. Мальчик на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу вместе матерью. Внезапно его на всей скорости сбил поворачивающий автобус. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Медицинская помощь оказывается матери погибшего.

До этого в Красноярском районе автобус «ПАЗ» допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на проезжей части по ходу движения автобуса. В результате ДТП два несовершеннолетних пешехода погибли на месте.

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