Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис призвал больше не вызывать... 19:52

Стоматолог назвала опасными народные средства, полоски и гели для отбеливания зубов

close
100%
Depositphotos

Для отбеливания зубов в домашних условиях сегодня в ход идет все – от народных средств до различных полосок и гелей для отбеливания. Тем не менее, как рассказала «Газете.Ru» главный врач «Ортодонт Сити», стоматолог Диана Чертанова, все эти средства опасны.

По словам эксперта, отбеливание зубов делится на два вида: механическое, или абразивное, и ферментативное, или химическое.

«Механическое отбеливание в домашних условиях сегодня любят делать с абразивной [отбеливающей] зубной пастой, содой или морской солью. Да, они действительно помогают снять налет, который образуется на зубах, и зубы могут визуально становиться белее, но при этом вы очень сильно повреждаете эмаль. Так повышается риск появления чувствительности зубов и развития кариеса», – предостерегает врач.

Среди химических вариантов отбеливания в домашних условиях в свою очередь популярны народные средства. Среди них можно выделить лимон или лимонную кислоту, землянику, яблоки, перекись водорода и различные полоски, гели и пасты.

«В этом случае отбеливание происходит соответственно путем химического воздействия на эмаль. Но опять-таки и это опасно для зубов тем, что никак нельзя достоверно проконтролировать содержание кислоты и ее воздействие на зубы», – говорит Чертанова.

Более того, по ее словам, в результате экспериментов с химическим домашним отбеливанием, эмаль становится более пористой, в дальнейшем через эти поры будут проникать пищевые красители и окрашивать эмаль. Соответственно, очень быстро эффект от первоначальной белизны уйдет, полученные повреждения эмали могут способствовать развитию повышенной чувствительности.

«Чтобы правильно провести процедуру отбеливания зубов, необходимо получить консультацию у специалиста, затем проводится профессиональная гигиена полости рта, после чего, соответственно, оценивается состояние зубов и десен. Если в полости рта есть кариозные полости или несостоятельные пломбы, то проводится санация полости рта. Потому что, если есть кариес и в полость зуба попадает химическое вещество во время процедуры отбеливания, оно может спровоцировать, например, развитие пульпита», – уверяет эксперт.

После проведения процедуры отбеливания, стоматолог назначает препараты, укрепляющие эмаль и снижающие чувствительность зубов.

Также врач напоминает: вместо того чтобы заниматься какими-то домашними экспериментами, лучше сразу обратиться к специалисту. Врач-стоматолог подберет правильное и бережное отбеливание, для того чтобы эффект радовал вас долгие годы.

Ранее эксперт дала советы, как защитить губы от обветривания в холодное время года.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+