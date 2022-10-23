Диетолог Коробкина назвала петрушку самой полезной зеленью

Любая местная и сезонная зелень полезна, особенно в холодные сезоны, когда организму недостаточно витаминов. Тем не менее есть и те ее виды, которые особенно богаты полезными веществами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина.

По словам эксперта, учитывая, что ароматный базилик,яркая кинза, или пряная руккола – зелень, которую любят не все, то доступной и полезной для большинства станет петрушка. Она может выращиваться круглогодично на подоконнике, то есть всегда может быть под рукой, а также является отличным источником витамина К.

«Витамин К существует в двух формах, витамин К2 может вырабатываться микрофлорой кишечника человека, а вот источником витамина К1 является зелень, в особенности петрушка. Витамин К помогает синтезировать плазменные факторы свертывания и протромбин для остановки кровотечений и заживления ран», – отметила диетолог.

Кроме того, витамин К регулирует выработку остеокальцина для поддержания минеральной плотности костной ткани, способствует синтезу особых липидов – сфинголипидов, которые отвечают за передачу клеточного сигнала. Также петрушка содержит 1640 мкг витамина К, который является жирорастворимым, и для лучшего усвоения употребляйте салаты с петрушкой со сметаной или маслом.

«Петрушка обладает мягким мочегонным и желчегонным действием, содержит натрий, калий, цинк, фосфор и магний, органические кислоты, флавоноиды, фитонциды», – утверждает Коробкина.

И добавляет, что представителями флавоноидов в петрушке являются мирицетин и апигенин. Они оказывают кардиопротективное, иммуномоделирующее и противоопухолевое действие. Петрушка содержит аж 3 каратиноида в составе – лютеин, бета-каратотин, зеаксантин.

«Кроме того, что они являются антиоксидантами, еще и снижают вероятность возникновения возрастной дегенерации желтого пятна, улучшают ночное и периферическое зрение. Что касается эфирных масел, в петрушке содержится эвгенол, который обладает выраженным противовоспалительным эффектов, укрепляет сопротивляемость организма инфекциям», – констатирует врач.

И напоминает, что вдобавок ко всему эта зелень еще и универсальна. Петрушка сочетается со всеми видами продуктов, применима в любой кухне мира, может использоваться как в закусках и салатах, в основных блюдах, так и в модных смузи, например в сочетании с авокадо, огурцом и сельдереем.

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