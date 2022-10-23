Вдова миллиардера Босова связала признание ее иностранным агентом с фейковым интервью

Вдова миллиардера Дмитрия Босова, Катерина Босов связала признание ее физическим лицом — иностранным агентом с фейковым интервью французскому порталу Facta.Media, сообщает телеканал »РБК».

«Когда стали разбираться для подачи иска во Франции, то выяснилось, что это вовсе и не СМИ и подавать иск не к кому, поскольку домен принадлежит некой американской компании. Буквально на следующий день после якобы моего интервью в якобы французском СМИ начались перепечатки на разных российских площадках с требованием признать меня иноагентом», — рассказала Босов.

Реестр министерства юстиции России указывает, что Босов получала финансирование с Украины и занималась политической деятельностью. Сама Босов предположила, что опубликованное Facta.Media интервью с ней является фейком — сам портал не упоминается в списке новостных онлайн-сервисов, который публикует минкульт Франции.

Ранее минюст признал иноагентами Зыгаря, Роднянского и Пономарева.