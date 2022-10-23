Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Москве, в котором сбили мать с ребенком

Следователи возбудили уголовное после аварии на западе Москвы, в которой водитель Audi A6, будучи, предположительно, пьяным, насмерть сбил беременную женщину с пятилетним сыном, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что 37-летний мужчина за рулем Audi А6 наехал на 32-летнюю женщину и ее 5-летнего сына, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.

«Солнцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. Следователями формируются документы для назначения автотехнической судебной экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Статья, по которой возбуждено дело, подразумевает нарушение ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц.

В столичном ГСУ СК уточнили, что в ходе предварительного следствия установят, был ли мужчина в состоянии опьянения. К настоящему моменту был произведен осмотр места происшествия, а также допрашиваются свидетели произошедшего.

Ход и результаты расследования контролирует московская прокуратура. Нарушителю может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Позже были опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Солнцево, где водитель сбил женщину с ребенком.