Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Call of Duty появятся Неймар, Погба, Месси и другие футболисты 21:35
Путин назвал принципиальным вопрос повышения зарплат в России 21:35
Выступление Путина на Валдае длилось почти четыре часа 21:34
Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции 21:32
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16

Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Москве, в котором сбили мать с ребенком

close
100%
S/Telegram

Следователи возбудили уголовное после аварии на западе Москвы, в которой водитель Audi A6, будучи, предположительно, пьяным, насмерть сбил беременную женщину с пятилетним сыном, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что 37-летний мужчина за рулем Audi А6 наехал на 32-летнюю женщину и ее 5-летнего сына, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.

«Солнцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. Следователями формируются документы для назначения автотехнической судебной экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Статья, по которой возбуждено дело, подразумевает нарушение ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц.

В столичном ГСУ СК уточнили, что в ходе предварительного следствия установят, был ли мужчина в состоянии опьянения. К настоящему моменту был произведен осмотр места происшествия, а также допрашиваются свидетели произошедшего.

Ход и результаты расследования контролирует московская прокуратура. Нарушителю может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Позже были опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Солнцево, где водитель сбил женщину с ребенком.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+