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Кинолог рассказал о проблемах, которые могут возникнуть с собакой из приюта

Кинолог предупредил, что собака из приюта не обязательно умеет жить в квартире

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Depositphotos

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости напомнил, что те, кто собирается взять питомца из приюта, должны быть готовы к решению проблем, а также опроверг самые популярные мифы о таких собаках.

Специалист отметил, что решения взять домой пса из приюта должно быть взвешенным и обдуманным.

«Самый популярный (миф), что вы получите пса, который будет вам очень благодарен, а потому будет идеально себя вести и выполнять все команды», — объяснил кинолог.

На деле такие питомцы не являются «чистым листом», к их воспитанию требуется приложить много сил и средств. К некоторым из таких собак необходим особый подход, коррекция поведения и исправление ошибок предыдущих владельцев. При этом эксперт подчеркнул, что неисправимых собак не бывает и все проблемы можно будет решить, в крайнем случае, при помощи грамотного кинолога.

Также Голубев опроверг миф о том, что собака из приюта будет полностью здоровой, так как не все подобные заведения следят за самочувствием подопечных.

Специалист отметил, что в приютах содержатся не только беспородные псы, так как хозяева могут отказываться от любых собак. В разных питомниках можно найти и породистых питомцев, более того, существуют приюты, которые специализируются на той или иной породе.

Еще одним ошибочным мнением кинолог назвал заблуждение, что в приютах проживают только взрослые и пожилые собаки. По его словам в добрые руки пристраивают и молодых собак и даже щенков, некоторых из которых безответственные собаководы привозят к дверям приюта, подбрасывают в зоомагазины и ветеринарные клиники.

Специалист по собакам рекомендовал при выборе питомца расспросить у сотрудников приюта о характере, истории и здоровье животного, также его реакцию на различные раздражающие факторы. Рекомендовано также несколько раз приехать и погулять с приглянувшейся собакой, чтобы понять, идет ли она на контакт и сможете ли вы с ней справиться.

Ранее кинолог рассказал, как хозяину не разрушить контакт с собакой.

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