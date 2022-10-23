ABC News: два сотрудника больницы погибли во время стрельбы в Техасе

Результате стрельбы в медицинском учреждении Далласа в американском штате Техас погибли два сотрудника больницы, подозреваемый ранен, сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на представителей больницы.

Свидетели сообщают, что выстрелы прозвучали в субботу, 22 октября, в 11.00 по местному времени (суббота 19.00 мск).

В материале телеканала говорится, что подозреваемый получил ранения во время задержания, его доставили в другое медицинское учреждение. Полиция расследует инцидент.

14 октября полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе в американском городе Роли (Северная Каролина), убивший пять человек и ранивший еще несколько, задержан.

До этого, в Техасе подростки 14 и 15 лет ошиблись домом и открыли стрельбу не по тому зданию. Они выстрелили более 100 раз, убив девушку и ранив ее квартирантку.