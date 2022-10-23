Обломки самолета немецкого миллионера и тела двоих человек нашли у берегов Коста-Рики

У берегов Коста-Рики нашли обломки частного самолета, который потерпел крушение с немецким миллионером Райнером Шаллером и членами его семьи на борту, пишет издание El Observador.

По информации министерства общественной безопасности, обломки были найдены в 28 километрах от аэропорта Лимон. Кроме того, обнаружили два тела — взрослого и ребенка, их личности не раскрываются.

По данным СМИ, среди факторов, которые могли привести к авиакатастрофе, рассматривают метеоусловия (в зоне крушения шел дождь), версию же о замерзании из-за сильной высоты отклонили. Официальные версии пока не озвучиваются, расследование продолжается. Отмечается также, что 66-летний пилот был здоров, тип самолета, на котором летел Шаллер, считается одним из самых надежных, пишет СМИ. Остается загадкой, почему судно спикировало за считаные секунды.

О том, что самолет потерпел крушение, стало известно 22 октября. Он направлялся из Мексики в провинцию Лимон. Установлено, что на борту находились Шаллер, основатель сети тренажерных залов McFit, его девушка Кристиана Шикорски, их сыновья Аарон и Финья, а также некто по имени Маркус Куррек.