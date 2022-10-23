Хуснуллин: проект реконструкции железнодорожной ветки Крымского моста будет готов к ноябрю

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления железнодорожной части Крымского моста будет готов в начале ноября. Об этом он сказал в видео-публикации в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, в начале ноября будут известны сроки и проектные решения по «приведению в порядок» железнодорожной ветки.

21 октября вице-премьер РФ рассказывал о ходе работ по восстановлению Крымского моста. Сейчас, по словам Хуснуллина, завершается демонтаж обвалившихся пролетов.

Ранее Хуснуллин говорил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца года.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета.