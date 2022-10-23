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Губернатор Курской области принял участие в курсах военной подготовки

Губернатор Курской области Роман Старовойт принял участие в курсах тактической военной подготовки, сообщил он в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, на котором он и сотрудники региональной администрации проходят обучение.

Старовойт подчеркнул, что Курская область является приграничным регионом и его жители должны быть готовы к любым действиям со стороны Вооруженных сил Украины.

По его информации, почти 2 тыс. жителей области прошли курсы тактической военной подготовки. Он напомнил, что на базе учебно-методического центра комитета региональной безопасности можно пройти бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Ранее Старовойт сообщал об усилении армейской группировки для защиты жителей. Власти приняли решение продлить действие «желтого» уровня террористической безопасности в регионе до 6 ноября.

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