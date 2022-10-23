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В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

Губернатор Кобзев: истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что в Иркутске военный самолет упал на жилой дом.

По его информации, на двухэтажный дом, расположенный на улице Пржевальского, упал самолет категории СУ. Кобзев сообщил, что выехал на место происшествия. Там уже находятся экстренные службы.

Губернатор уточнил, что сведений о пострадавших пока нет.

Очевидцы публикуют видео с места крушения, на котором место аварии охвачено пожаром. Площадь возгорания достигла 200 кв. м, сообщили в МЧС. В ведомстве подтвердили, что упал самолет Су-30.

Су-30 — многоцелевой истребитель, разработан ОКБ Сухого и выпускается на Иркутском авиазаводе.

17 октября на жилой дом в Ейске упал самолет Су-34. В Минобороны РФ заявили, что истребитель-бомбардировщик потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна. Летчики в свою очередь рассказали, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

В результате крушения самолета погибли 15 человек.

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