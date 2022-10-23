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МЧС: два пилота погибли в результате падения военного самолета в Иркутске

В результате падения самолета Су-30 в частном секторе Иркутска погибли два пилота, жертв среди населения нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России, передает ТАСС.

Уточняется, что пожар на земле после крушения самолета был локализован.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своем Telegram-канале видео с места происшествия, где идет ликвидация открытого горения.

В своем сообщении он также подтвердил информацию о гибели двух пилотов и отсутствии жертв среди местных жителей.

«Уточненный адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м на две семьи», — уточнил губернатор.

Ранее в МЧС заявили, что самолет Су-30 разбился в Иркутске во время испытательного полета.

По сведениям спасателей, на месте крушения начался пожар площадью 200 квадратных метров.

На место ЧП прибыли оперативные службы, начата проверка. Причина авиапроисшествия на данный момент неизвестна.

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