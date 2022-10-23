В Алтайском крае сгорело придорожное кафе

В селе Сростки, Алтайский край, сгорело придорожное кафе «Калина красная», сообщает региональное ГУ МЧС в официальном Telegram-канале.

Пожар, произошедший в придорожном кафе «Калина красная», удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. К тушению были привлечены 24 человека личного состава и шесть автоцистерн. На месте происшествия был сильный ветер, что осложняло работу сотрудников МЧС, так как потоки воздуха помогали распространять огонь.

Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.

Причины возникновения пожара и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми.