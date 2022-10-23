В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте крушения Су-30 в Иркутске

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области заявили, что открытое горение на месте падения самолета Су-30 в Иркутске было ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС.

«Пожарные ликвидировали открытое горение», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар в частном секторе в Иркутске, начавшийся в результате крушения самолета Су-30, достиг площади в 200 кв. м — его удалось локализовать.

Уточняется, что самолет упал в городской черте, на двухэтажный дом, в котором на момент происшествия не было людей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения Су-30 — на месте инцидента работают криминалисты и следователи.

Сообщалось также, что прокуратура проводит проверку по факту данного происшествия.

По данным МСЧ России, в результате падения самолета погибли два пилота, жертв среди населения нет.