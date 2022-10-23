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В Екатеринбурге в автобусе один пассажир набросился на другого из-за куртки NASA

В Екатеринбурге в переполненном автобусе одному пассажиру не понравилась надпись на куртке другого, из-за чего возникла драка, сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

В Екатеринбурге на одной из остановок в городской автобус №77 зашел мужчина. На куртке пассажира он увидел надпись «NASA», что его возмутило.

Мужчину интересовало, на какой остановке выходит молодой человек, потому что он пожелал разобраться с тем, кто носит одежду с названиями иностранных организаций. Пассажир в грубой форме ответил, что не будет разглашать личную информацию незнакомым ему людям. После этого мужчина накинулся на молодого человека с кулаками, а он ответил тем же. Другие пассажиры смогли разнять дерущихся. Они попросили не устраивать драки в переполненных автобусах.

Уточняется, что в полицию никто не обращался.

Ранее в Краснодаре пассажир троллейбуса пожаловался на водителя за просмотр фильма за рулем.

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