Белгородский губернатор заявил, что попросит помощи у правительства после обстрела Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что намерен обратится в правительство РФ за помощью для восстановления коммерческих объектов в городе Шебекино, поврежденных обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам главы региона, из-за обстрела произошли пожары, которые повредили, в частности, здания торговых центров. Гладков сообщил, что один объект не был застрахован, и губернатор договорился, чтобы кредитор дал отсрочку собственннику пострадавшего торгового объекта.

Он подчеркнул, что на восстановление жилья будут выделены средства из областного бюджета, а владельцам коммерческих объектов требуется поддержка.

«Мы будем искать возможность найти системное решение и помочь. Потери катастрофические», — написал губернатор.

22 октября Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ. В результате обстрела погибли два человека: мужчина и 14-летний подросток. Кроме того, пострадали 13 человек. Гладков заявил, что пятеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.