РИА Новости: члены партии «Шор» в Кишиневе пытаются прорвать кордон полиции

Протестующие члены и сторонники партии «Шор» в Кишиневе делают попытки прорвать полицейский кордон, чтобы добраться до центральной площади и провести антиправительственный митинг. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его данным, организаторы акции запросили разрешение у властей на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания, которая находится перед зданием правительства. Протестующим рекомендовали переместиться к скверу у парламента в связи с проведением на площади ярмарки аграриев.

Отмечается, что местная полиция предупредила о готовности протестующих к провокациям и стычкам. В настоящий момент полицейские кордоны не дают продвинуться к центральной площади группе сторонников «Шор», проходящих маршем по главному проспекту молдавской столицы.

Как рассказал корреспондент, пришедшие на акцию люди скандируют: «Долой диктатуру», «Отставка», «Позор».

Ранее в полиции Молдавии заявили, что оппозиционная молдавская партия «Шор», выступающая организатором массовых антиправительственных демонстраций в республике, пытается найти людей для столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.