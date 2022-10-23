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В Киеве начались стабилизационные отключения света

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Depositphotos

В Киеве в воскресенье, 23 октября, начались стабилизационные отключения света. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация столицы Украины.

Как говорится в заявлении, такие отключения начались в городе по распоряжению Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго».

Недавно стало известно, что «Укрэнерго» ограничила подачу электроэнергии в четырех регионах Украины и в Киеве.

Ранее директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины были повреждены.

До этого Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на территории страны вводится ограничение поставок электроэнергии. Тимошенко также призвал жителей Украины минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября.

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