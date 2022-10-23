В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпила уксус и попала в больницу

В Санкт-Петербурге в больницу в тяжелом состоянии попала двухлетняя девочка, которая выпила уксус, сообщает «Фонтанка».

Вечером 22 октября 2022 года в больницу Санкт-Петербурга попала двухлетняя девочка. У нее диагностировали химический ожог рта и горла. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По предварительной информации, она выпила уксус.

Уточняется, что семья девочки характеризуется как благополучная.

Ранее 77-летняя россиянка пыталась вылечить варикоз уксусом и сожгла ноги: они покрылись волдырями, а в некоторых местах слезла кожа.