Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Белый дом: Байден по-прежнему не намерен говорить с Путиным... 20:27
Путин рассказал о потерях ВСУ 20:23
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин отметил, что Россия непричастна к отключениям света... 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02

В Госдуме призвали отменить массовые гуляния в России на фоне конфликта на Украине

Депутат Чепа призвал отменить массовые мероприятия в России из-за конфликта на Украине

close
100%
Alexander Zemlianichenko Jr/AP

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал отменить массовые торжества в стране из-за конфликта на Украине.

«Всякие массовые гуляния, концерты нужно отменять в стране», — сказал депутат, подчеркивая, что «больших гуляний сейчас не должно быть нигде».

По его словам, Новый год так и останется праздником для людей, в том числе для находящихся на передовой, но «массово сейчас не надо устраивать ничего».

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что более 70% россиян поддерживают отмену новогодних праздничных мероприятий в этом году. К инициативе уже присоединились некоторые города и регионы, к примеру, Ленинградская область, Калининград, Нижний Новгород. Свободные средства перераспределят на нужды военнослужащих. Против высказались 17% опрошенных, при этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет против отмены гуляний высказались почти 30%.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+