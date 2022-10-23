В Госдуме призвали отменить массовые гуляния в России на фоне конфликта на Украине

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал отменить массовые торжества в стране из-за конфликта на Украине.

«Всякие массовые гуляния, концерты нужно отменять в стране», — сказал депутат, подчеркивая, что «больших гуляний сейчас не должно быть нигде».

По его словам, Новый год так и останется праздником для людей, в том числе для находящихся на передовой, но «массово сейчас не надо устраивать ничего».

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что более 70% россиян поддерживают отмену новогодних праздничных мероприятий в этом году. К инициативе уже присоединились некоторые города и регионы, к примеру, Ленинградская область, Калининград, Нижний Новгород. Свободные средства перераспределят на нужды военнослужащих. Против высказались 17% опрошенных, при этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет против отмены гуляний высказались почти 30%.