В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал школьницу в туалете клуба

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 15-летнюю школьницу в туалете клуба, куда она пришла, чтобы отдохнуть вместе с друзьями, сообщает «Фонтанка».

Вечером 22 октября 2022 года в клуб, расположенный на Звездной улице в Санкт-Петербурге, приехал наряд полиции. По предварительной информации, 15-летняя школьница проводила время вместе с друзьями в заведении. В какой-то момент незнакомый мужчина силой затащил ее в туалет, где изнасиловал школьницу.

Девочка сразу же обратилась в больницу, где ее осмотрели и зафиксировали причиненные травмы. Уточняется, что врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Сейчас школьница находится дома.

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