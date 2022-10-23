Глава Минпросвещения Кравцов порекомендовал учителям Херсонщины переехать в другие регионы

Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал учителям Херсонской области переместиться на территорию Крыма или в Краснодарский край. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края», — сказал он, добавив, что это нужно сделать на время и потом они вернутся.

По словам Кравцова, в местах, куда переедут учителя, их обеспечат всем необходимым.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в Telegram, что жители Херсонской области начали получать первые жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье.

Хуснуллин отметил, что этот механизм будет работать и дальше для всех, кто захочет переехать.

22 октября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по переселению жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания.