В Чили грабители выбросили сумку с деньгами на шоссе, убегая от погони

В Чили преступники ограбили игровое заведение, но, убегая от погони, потеряли деньги на шоссе, сообщает ElDia.

По предварительной информации, 22 октября 2022 года шестеро мужчин ограбили игровое заведение. Они забрали деньги из кассы, из сейфа владельца и из игровых автоматов, сильно повредив их, а затем уехали на автомобиле. Им удалось украсть примерно восемь миллионов долларов.

Информация об ограблении поступила в полицию. В погоню отправились сотрудники правоохранительных органов. Им удалось обнаружить машину, подходящую под описание, на одной из автодорог, поэтому они попытались перехватить нарушителей. Чтобы уйти от погони, грабители выбросили часть денег на дорогу, а также все свое оружие.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых мужчин. Сейчас они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Воронеже задержали 17-летнего студента, который грабил женщин в парке.