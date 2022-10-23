В Екатеринбурге женщина выбросила пакет с мусором из окна и разбила им чужую машину

В Екатеринбурге жительница многоэтажного дома выбросила из окна своей квартиры пакет с мусором, попав в чужой автомобиль. Транспортное средство оказалось повреждено, сообщается в группе »[ЕКБ] Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Местная жительница выбросила большой белый пакет с мусором из окна своей квартиры. Однако отходы попали не на землю, а в заднее окно легкового автомобиля, припаркованного около жилого дома. Транспортному средству потребуется замена стекла. Мусорный пакет при падении не пострадал.

Все происходящее записал на камеру мобильного телефона сосед нарушительницы.

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