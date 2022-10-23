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Синоптик прогнозирует сильные осадки в начале недели в некоторых регионах России

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сильные осадки в виде дождя или снега и усиление ветра ожидаются в ряде регионов России в понедельник, 24 октября. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик прогнозирует, что в Краснодарском крае в понедельник и вторник будут сильные дожди и ветер до 18 м/с. Также осадки ожидаются на юге Сибирского федерального округа, добавил он.

«Там прохождение постоянных фронтальных разделов приводит к тому, что в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, в Томской области будет то сильный дождь, то сильный снег и усиление ветра до 20-22 м/с в понедельник, в Алтайском крае — даже 32 м/с, в Кемерове — до 30 м/с», — сказал Вильфанд.

Кроме того, указал синоптик, плохая погода ожидается в Хакасии и Иркутской области: с ветром до 20-30 м/с и сильными осадками.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее заявил, что во вторник, 25 октября, в ряд регионов России придет волна предзимнего похолодания.

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