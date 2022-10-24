Более половины россиян считают, что врач может консультировать в соцсетях и мессенджерах

Треть россиян (32%) считает популярных врачей-блогеров самыми востребованными, а каждый пятый – наиболее профессиональными специалистами, выяснили в ходе совместного исследования онлайн-сервис для управления здоровьем Budu и система аналитики Telegram-каналов и чатов TGStat. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Так, каждый четвертый следит за диетологами и фитнес-тренерами, еще 15% за мотивационными коучами, а 7% – за психологами и консультантами по сну. Самыми популярными площадками для отслеживания активности блогеров являются Telegram (37%) и VK (35%).

Участники исследования не просто следят за врачами-блогерами, но и готовы пользоваться их услугами через соцсети. Это можно связать с тем, что большое количество подписчиков у врача-блогера вызывает у подписчиков доверие.

Более половины (58%) россиян считают, что врач может консультировать в соцсетях и мессенджерах. Треть опрошенных (32%), например, убеждены, что диетолог может принимать пациентов в своем блоге, если закончил курсы. А каждый пятый верит, что специалисту по питанию достаточно похудеть самому, чтобы научиться лечить других.

Мнение по поводу психотерапевтов иное – большинство (61%) считает, что такому специалисту медицинское образование безусловно нужно. При этом 36% пациентов не хотели бы, чтобы врач-блогер описывал их клинический случай публично.

Четверть россиян считает, что хороший врач должен быть популярным. Еще 17% респондентов полагают, что хорошего медика можно найти только по рекомендации. Каждый шестой (15%) участник опроса отметил, что изучает отзывы о врачах в интернете, чтобы убедиться в его профессионализме на примере других людей.

Примечательно то, что аудитория считает, что врач может навредить кому-то своими советами в блоге. Такого мнения придерживаются почти 64% респондентов.

По данным аналитиков TGStat, c января по сентябрь 2022 года каналов с медицинской тематикой в мессенджере Telegram стало больше на 57%, а блогов о здоровье и фитнесе на 48%. Суммарное количество подписчиков в медицинских каналах превысило 14 млн человек.

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