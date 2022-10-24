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Мужчины поддерживают запрет на использование WhatsApp в служебных целях вдвое чаще женщин

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На прошлой неделе заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить государственным служащим использование мессенджера WhatsApp в служебных целях. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как часто россияне используют этот мессенджер по работе в служебных целях и готовы ли от него отказаться.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Так, оказалось, что 74% работающих россиян используют WhatsApp в служебных целях. Женщины чаще мужчин общаются по работе в мессенджере с руководством, коллегами, партнерами и клиентами: 78% против 69% соответственно.

Почти каждый второй россиянин, использующий WhatsApp в служебных целях, против запрета на использование мессенджера в отношении всех работающих россиян (48%). 22% высказались «за». Причем мужчины вдвое чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp был объявлен незаконным способом служебной коммуникации (30% против 14%).

В то же время, если запрет будет принят властями, лишь 3 из 10 не хотят удалять рабочие контакты в WhatsApp. 55% россиян, использующих мессенджер по работе, готовы отказаться от него.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция проведения опроса в личных чатах.

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