Синоптик «Фобос» Котилевская допустила снег с дождем в Москве 26 октября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что осадки на следующей неделе в Москве будут преобладать в жидкой фазе, но днем в среду могут начаться в смешанной фазе, хотя довольно скоро они перейдут в дождь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прогнозируется, что на следующей неделе в Москве осадки будут преобладать в жидкой фазе. Не исключено, что днем 26 октября осадки могут начаться в смешанной фазе, но довольно скоро они перейдут в дождь», — рассказала синоптик.

Она добавила, что даже если снег и будет примешиваться к дождю, то он точно не ляжет на землю.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильные осадки в виде дождя или снега и усиление ветра ожидаются в ряде регионов России в понедельник, 24 октября.

Синоптик прогнозирует, что в Краснодарском крае в понедельник и вторник будут сильные дожди и ветер до 18 м/с. Также осадки ожидаются на юге Сибирского федерального округа, добавил он.

Кроме того, указал синоптик, плохая погода ожидается в Хакасии и Иркутской области: с ветром до 20–30 м/с и сильными осадками.