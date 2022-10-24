Аллерголог заявила об опасности фотосессий в осенних листьях

Аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Урал» Анастасия Браун рассказала, что фотосессии в осенних листьях могут привести к заболеваниям дыхания, кожи и поражению клещами. Об этом сообщает URA.RU.

Она отметила, что в осенней листве содержится более трехсот видов грибков, например, аспергиллез, альтернария и кладоспориум. Браун утверждает, что в городах растет их концентрация за счет выхлопных газов и из-за загрязнения окружающей среды.

«При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей», — рассказала аллерголог.

Она добавила, что во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, которые являются переносчиками многих инфекций.

По словам аллерголога, грибки могут привести к обострению и развитию различных болезней дыхания и кожи.

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