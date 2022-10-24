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Терапевт перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь

Врач Кобрянов посоветовал хороший сон и умеренную физическую активность для продления жизни

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Заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов рассказал, что для сохранения здоровья на долгие годы необходимо придерживаться некоторых правил. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, поспособствовать улучшению состояния здоровья может хороший сон, умеренная физическая активность, порядка 150–300 минут в неделю, правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе, отказ от употребления табака и алкогольных напитков.

Он добавил, что также следует соблюдать режим правильного питания. В ежедневный рацион следует включить фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельные злаки. Кроме прочего, необходимо снизить потребление сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общей потребляемой энергии, жиров — до 30%, соли — до одной чайной ложки в день.

Ранее заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина рассказала, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась более чем на три года за два года пандемии COVID-19.

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