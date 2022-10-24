До 8°С тепла и небольшой дождь ожидается в Москве в понедельник

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в понедельник в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве ожидается 6…8°С тепла, в ночь на вторник в столице столбики термометров опустятся до -2°С.

В Подмосковье температура днем составит 5…10°С тепла, ночью возможны заморозки и температура до -5°С.

Ветер западный и северо-западный, скорость — 6–11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что осадки на следующей неделе в Москве будут преобладать в жидкой фазе, но днем в среду могут начаться в смешанной фазе, хотя довольно скоро они перейдут в дождь.

Она добавила, что даже если снег и будет примешиваться к дождю, то он точно не ляжет на землю.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильные осадки в виде дождя или снега и усиление ветра ожидаются в ряде регионов России в понедельник, 24 октября.