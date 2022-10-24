Журналист RT Красовский извинился за слова об украинских детях

Журналист телеканала Russia Today (RT) Антон Красовский извинился за свое заявление об украинских детях и признался, что ему «по-настоящему неловко». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко телеведущий призвал «топить и сжигать» детей из Украины, которых воспитывают в ненависти к России.

«Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться»», — написал он.

Красовский также попросил прощения у главного редактора RT Маргариты Симоньян и у всех тех, «для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым».

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что телеканал прекратил сотрудничество с Антоном Красовским после «омерзительных» призывов топить русскоязычных украинских детей. Главред RT подчеркнула, что «сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей». Она отметила, что ни она сама, ни другие сотрудники телеканала не могут позволить себе, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь».