В Саратовской области грибник обнаружил человеческий скелет

В Саратовской области были обнаружены скелетированные останки человека. Об этом сообщает портал Саратов24daily со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону.

Человеческие останки были найдены 23 октября 2022 года в парке Кумысная поляна. На кости случайно наткнулся грибник, который и сообщил о своей находке в правоохранительные органы.

По факту обнаружения тела организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, полученные сведения сопоставят с базой данных без вести пропавших граждан.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области яхтсмены обнаружили посреди Волги тело 57-летнего мужчины.