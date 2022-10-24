Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин заявил, что не может представить себя Хрущевым в период... 19:17
Spiegel: все больше солдат Бундесвера отказываются служить... 19:14
Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале... 19:13
Экс-генменеджер сборной России Сафронов назвал Гашека больным... 19:12
Путин лично дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации... 19:09
Китайский производитель смартфонов Meizu начнет продавать автомобили... 19:08
Путин высказался о мирном договоре между Арменией и... 19:05
Путин перечислил причины начала спецоперации на Украине 19:03
Новая стратегия Пентагона рассматривает РФ как «острую... 19:02
В Тюмени неизвестная женщина похитила четырехлетнюю девочку 19:00

Мэр Иркутска: в доме, разрушенном из-за падения Су-30, прописаны 10 человек

close
100%
Владимир Смирнов/РИА Новости

Мэр Иркутска Руслан Болотов в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в правительстве региона рассказал, что в доме, разрушенном при падении самолета Су-30, прописаны 10 человек. Его слова приводит РИА Новости.

Мэр отметил, что в настоящее время решается вопрос об их размещении. В дальнейшем будет решен вопрос либо о восстановлении дома, либо о предоставлении им жилья.

«В доме прописано 10 человек, из них проживало пять. Проживающим предложено временное жилье маневренного фонда – две полноценные двухкомнатные квартиры», — поделился глава Иркутска.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с семьями и сослуживцами погибших в Иркутске во время испытательного полета летчиков Максима Конюшина и Виктора Крюкова. По словам Кобзева, у Конюшина остались жена и двое детей, а майор Виктор Крюков был родом с Украины.

В Ленинском округе Иркутска также был введен режим ЧС после крушения самолета Су-30.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+