Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Spiegel: все больше солдат Бундесвера отказываются служить... 19:14
Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале... 19:13
Экс-генменеджер сборной России Сафронов назвал Гашека больным... 19:12
Путин лично дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации... 19:09
Китайский производитель смартфонов Meizu начнет продавать автомобили... 19:08
Путин высказался о мирном договоре между Арменией и... 19:05
Путин перечислил причины начала спецоперации на Украине 19:03
Новая стратегия Пентагона рассматривает РФ как «острую... 19:02
В Тюмени неизвестная женщина похитила четырехлетнюю девочку 19:00
ФНС создала на сайте страницу с информацией обо всех... 18:59

Хабаровчанин обвиняется в покушении на тетю и убийстве ее сожителя

close
100%
Depositphotos

В Хабаровске местный житель 1994 года рождения обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство своей родственницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

Инцидент произошел 25 июня 2022 года в квартире дома на Каховской улице. Пьяный обвиняемый поссорился с сожителем своей тети и ударил его ножом в область головы и тела не менее 13 раз. В результате полученных ран пострадавший скончался на месте.

После этого россиянин схватил топор и ударил им свою тетю по голове. В этот момент в квартиру зашел знакомый семьи, который остановил действия неадекватного мужчины. Россиянку госпитализировали, благодаря своевременной помощи медиков она выжила.

В настоящий момент обвиняемый находится в СИЗО. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в лесополосе под Сергиевым Посадом нашли тело пропавшего несколько дней назад водителя такси бизнес-класса. Главным подозреваемым в его убийстве стал 19-летний сын священника.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+