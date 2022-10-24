ФСБ: в Пятигорске задержали исламистов за подготовку теракта в городском отделе полиции

В Пятигорске задержали группу приверженцев «Исламского государства» (организация запрещена в России) при подготовке теракта в здании городского отделения полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ФСБ установили, что в террористическую ячейку входили граждане республик Центральной Азии. Они планировали взорвать городской отдел полиции в Пятигорске.

Силовики при обыске изъяли компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки. Также была обнаружена символика «Исламского государства» и переписка с кураторами.

Сообщается, что по факту подготовки террористического акта возбуждено уголовное дело.

Ранее в ФСБ России сообщали о задержании вербовщика террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), который пропагандировал радикальный ислам в Москве и Воронеже среди уроженцев Средней Азии.