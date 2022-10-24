В Следственном комитете назвали версии крушения самолета Су-30 в Иркутске

В Следственном комитете РФ назвали версии крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По информации агентства, причинами крушения самолета могли стать отказ техники или ошибка пилотирования. Продолжается расследование уголовного дела по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своем Telegram-канале имена российских летчиков, погибших накануне при крушении в Иркутске истребителя СУ-30СМ.

До этого мэр Иркутска Руслан Болотов в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в правительстве региона рассказал, что в доме, разрушенном при падении самолета Су-30, прописаны 10 человек.